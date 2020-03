Stiri pe aceeasi tema

- OECD: Fiecare luna de izolare sterge doua puncte procentuale din cresterea PIB-ului. Multe economii vor cadea in recesiune, dar salvarea vietilor trebuie sa fie prioritara Fiecare luna petrecuta de marile economii ale lumii in izolare va sterge doua puncte procentuale din cresterea lor anuala, a apreciat…

- Coronavirusul este un risc care trebuie monitorizat activ de catre factorii de decizie ai companiilor pentru ca vine cu un nivel mare de incertitudine. Efectele se resimt deja in probleme aparute in lantul de distributie, restrictii de calatorie si cresterea nesigurantei pe pietele din intreaga lume.…

- Liderii G20 planuiesc sa taxeze marile companii digitale in locul in care isi desfasoara activitatea, nu acolo unde sunt inregistrate. Acest mod de fiscalizare ar genera o suma de 100 de miliarde de dolari economiei globale, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sunt vizate in principal marile…

- In concretizarea proiectului „Romania Educata”, au fost lansate patru documente de politica publica elaborate prin proiectul „Creșterea capacitații autoritaților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030”. Documentele sunt realizate de Organizația…

- In cadrul conferintei, vor fi lansate patru documente de politica publica, rezultatele in urma proiectului "Cresterea capacitatii autoritatilor publice de a aborda probleme cheie din educatie pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030" („Strengthening the capacity of public authorities of addressing…

- Proiectul prin care urmeaza sa se identifice bariere administrative in calea initiativei economice private, "Comprehensive redesign of the licensing system in Romania", realizat de Consiliul Concurentei in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), cu sprijinul financiar…

- Toata lumea stie ca sistemul global de taxe pentru companii trebuie revizuit, a declarat luni directorul general al grupului informatic american Apple, Tim Cook, in semn de sprijin pentru modificarile regulilor globale care sunt analizate in prezent, transmite Reuters.Cresterea exploziva a…

