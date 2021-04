Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, in colaborare cu Ministerul Finanțelor, deruleaza proiectul privind “Strategia naționala pentru piața de capital”, finanțat din fonduri europene, avand drept consultant Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Pana in prezent a fost parcursa…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Cetațenii moldoveni care muncesc legal in Regatul Spaniei ar putea beneficia de anumite garanții sociale. Discuții in acest sens au avut loc in cadrul celei de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectului Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustine simplificarea sistemului de licentiere, proiect derulat de Consiliul Concurentei si de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis joi AGERPRES. Alexandru Nazare a…

- Expertii însarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile în acest domeniu pot fi aprobate, arata un document consultat sâmbata de agentia Reuters, conform Agerpres. Cehia,…

- In cei 30 de ani de la caderea comunismului, populatia Romaniei a scazut dramatic, sute de mii de romani alegand sa si paraseasca tara de origine, un stat din ce in ce mai imbatranit, in care lipsa de perspective demobilizeaza si impinge mai ales tinerii sa ia drumul strainatatii. Potrivit unui studiu…

- Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu 17,7% de la finalul lunii februarie 2020 si pana la finalul lunii trecute, iar aproape un sfert din acest ritm de crestere, de peste 4 puncte procentuale, a fost realizat…

- Portofoliul de proprietați logistice al CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de spații logistice din Romania și Europa Centrala și de Est, a inregistrat o creștere anuala de peste 15% și un venit anual rezultat din inchirierea spațiilor de 344 milioane de euro la finalul lui 2020. Cu un portofoliu…