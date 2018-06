Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile inregistrate in weekendul trecut in mai multe localitati din judetul Galati au si alte explicatii, dincolo de faptul ca au fost ruperi de nori. Un raport recent al Garzii de Mediu arata ca situatia gunoiului este scapata de sub control: in multe comune deseurile din gospodarii sunt aruncate…

- In perioada octombrie 2017 – iunie 2018, echipa “Let`s Do It, Romania!” a desfașurat “Let`s Get Green!”, cea mai complexa competiție naționala dedicata unitaților de invațamant, cu scopul de a promova un comportament responsabil fața de mediu.

- In perioada octombrie 2017 – iunie 2018, echipa „Let`s Do It, Romania!” a desfașurat „Let`s Get Green!”, cea mai complexa competiție naționala dedicata unitaților de invațamant, cu scopul de a promova un comportament responsabil fața de mediu. Premiul cel mare al concursului, o transformare a școlii…

- Starile omului sunt precum crengile copacului, auxiliarele sale. Acestea cresc intr-o forma sau alta in funcție de direcția data de ceilalți, ca la copac de vant, pamant și mediu. Emoțiile care nu sunt generate din voința proprie, sunt imprumutate, aduse, adaugate vieții noastre, din exterior. Acestea…

- Prima luna in care darile percepute la buget pe veniturile salariale au fost trecute in totalitate asupra angajatului au adus schimbari spectaculoase in ceea ce privește salariile. Conform datelor Direcției Regionale de Statistica Timiș, in ianuarie 2018 salariul mediu brut a crescut la 4.347…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in trimestrul IV 2017, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica. Citește și: Traian Basescu ieșire EXPLOZIVA impotriva procurorilor…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in trimestrul IV 2017, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica.i. Venitul total mediu lunar a fost de 1.362 lei pe persoana,…

- Administrația Fondului pentru Mediu a dat unda verde la inscrieri pentru programul Rabla Plus. Acestea au inceput pe 26 martie, și se pot face pana pe 28 septembrie 2018. Dupa ce la jumatatea acestei luni a demarat programul Rabla, mai devreme cu doua luni fața de sesiunea din 2017, din…