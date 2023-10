Stiri pe aceeasi tema

- „Oboseala” sustinerii Ucrainei va deveni tot mai mare in randul occidentalilor, anticipeaza purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmiri Peskov, intr-un moment in care ministrii de Externe din Uniunea Europeana incearca sa dovedeasca contrariul intalnindu-se la Kiev.

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca va trebui sa se raspunda unor "intrebari foarte dificile" inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe discuțiile de aderare cu Ucraina, scrie Reuters.Țarile UE urmeaza sa decida in decembrie daca vor permite Ucrainei sa inceapa…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat miercuri, 20 septembrie 2023, la New York, la dezbaterea deschisa de nivel inalt a Consiliului de Securitate al ONU dedicata pacii si securitatii in Ucraina. Reuniunea la nivel inalt, la care au participat un numar semnificativ de lideri, a…

- Ministrul de externe, Luminița Odobescu, a asigurat joi Ucraina de sprijinul constant al Romaniei in in cadrul intalnirii sale de joi, 31 august, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba. In mesajul transmis, Luminița Odobescu a reiterat ”sprijinul constant” al Romaniei și decizia țarii noastre de…

- Guvernul ungar se asteapta, la reuniunea informala a ministrilor de externe din Uniunea Europeana ce are loc joi la Toledo, la „mari presiuni” referitoare la propunerea europeana de a finanta livrari suplimentare de arme pentru Ucraina, dar nu „va ceda inaintea indeplinirii conditiilor sale”, afirma…

- Luminița Odobescu: Situatia de securitate din regiunea Marii Negre este 'destul de grava' - Bucurestiul discuta cu Kievul in aceasta saptamanaRomania lucreaza in prezent pentru a gasi mai multe modalitati de a ajuta la transportul cerealelor ucrainene, a declarat luni intr-un interviu pentru POLITICO…

- Romania cauta noi modalitati de a ajuta la transportul cerealelor ucrainene, a declarat luni intr-un interviu pentru Politico ministrul de externe Luminita Odobescu, care a descris situatia de securitate din regiunea Marii Negre ca fiind "destul de grava".

- Odobescu a vorbit și despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre, pe care a descris-o ca fiind “destul de grava”. Mai mult de jumatate din exporturile ucrainene care folosesc coridoarele de solidaritate ale UE – culoare create pentru a facilita tranzitul rutier, feroviar si pe cai navigabile…