Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost la o intalnire cu noul premier Nicolae Ciuca pentru a discuta situația din Capitala. La final, Nicușor Dan a explicat ca este nevoie ca Primaria Capitalei sa primeasca fondurile necesare prin Legea Bugetului pentru anul 2022, altfel situația va deveni una critica.…

- Replici taioase în Parlamentul Republicii Moldova. Deputatul socialist, Vladimir Odnostalco a fost acuzat de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu, de diaree verbala. În discuție era pus subiectul vaccinarii deputaților, scrie Realitatea.md. Vladimir Odnostalco l-a acuzat…

- Deputații fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor in Parlamentul Republicii Moldova, Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au susținut o conferința de presa in cadrul careia au criticat dur decizia autoritaților de a administra cetațenilor vaccinul impotriva Covid-19 direct in strada.

- Deputatii fractiunii Blocului Comunistilor si Socialistilor in Parlamentul Republicii Moldova, Alla Darovannaia si Vladimir Odnostalco, au criticat decizia autoritatilor de a administra cetatenilor vaccinul impotriva COVID-19 direct in strada.

- Intrarea in Spitalul Judetean Buzau, pe holul care duce spre biroul managerului, este ticsita cu paturi. Au fost amenajate pentru bolnavi care asteapta sa fie consultati de un medic specialist. Practic, zona de triaj a fost mutata in zona de birouri. Imaginea a fost facuta publica de deputatul PNL de…

- Deputatul din Blocul Comunistilor si Socialistilor Vald Batrincea sustine ca cinci parlamentari BCS au depus garanții personale ca sa participe la ședința de judecata unde se examineaza demersul privind aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile pentru Alexandr

- Numarul bolnavilor de COVID in continua creștere pune presiune pe sistemul sanitar, dar și pe psihicul celor chemați sa-i salveze pe pacienți. Cadrele medicale spun ca sunt obosite, dar mai ales dezamagite de lipsa de responsabilitate a celor care refuza sa se vaccineze.

- Personalul medical, care s-a infectat de COVID la locul de munca, va primi indemnizația unica de 16 mii de lei doar in cazul in care va fi vaccinat. Despre aceasta deputatul PAS Dan Perciun a anunțat in plenul Parlamentului. S-a intimplat in timp ce Vladimir Odnostalco, deputatul Blocului Comuniștilor…