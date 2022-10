Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 13 incunabule, carti editate in a doua jumatate a secolului al XV-lea in Europa, si aproape 100 de documente din Arhiva Capitlului din Alba Iulia din colectia Bibliotecii Batthyaneum pot fi accesate online, in urma reluarii activitatii de digitalizare a documentelor din patrimoniu, dupa…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 22 august, ora 10:30 – 23 august, ora 22:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, Transilvania, Maramures, Muntenia, Dobrogea si la munte, cea mai mare parte a Moldovei si local in Crisana si Banat. Se vor semnala averse torentiale,…

- Canicula si furtuni sunt anunțate de meteorologi. ANM a emis coduri galbene de instabilitate atmosferica pentru miercuri și canicula pentru urmatoarele zile. In vestul tarii e canicula și disconfort termic ridicat. Primul Cod galben va fi in vigoare miercuri intre orele 12.00 și 22.00. In Moldova, local…

- Miercuri, 17 august 2022, ora 18:00, Muzeul Bistrita din strada Gen. Grigore Balan, nr. 19 va gazdui lansarea noului volum semnat de dr. Irmgard Sedler, Skoro damoi! Speranta si disperare. Deportarea sasilor din Transilvania in lagarele sovietice de munca, 1945-1949, Ed. Honterus, 2022. Evenimentul…

- Vestigii arheologice vechi de 7.000 ani au fost descoperite, in apropiere de Targu-Neamt, de o echipa de arheologi condusa de cercetatorul Vasile Diaconu, din cadrul Complexului Muzeal National Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Exponatul lunii august la Complexul Muzeal Arad este un foto-document din colecția „Iosif Sarbuț” a muzeului, care dateaza din anul 1935 și surprinde patru jucatori din echipa de fotbal „Gloria” Arad, la un antrenament. Clubul sportiv „Gloria” Arad s-a inființat la 24 august 1913, fiind primul club…

- Daca vrei o evadare din caldura sufocanta a orașului, exista cateva cabane montane la altitudine in Romania, unde poți experimenta relaxarea la cele mai inalte cote. Pe langa faptul ca este racoare, aceste cabane ți se vor parea desprinse din basme. Sunt locul ideal de relaxare, indiferent pe care o…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs sambata, la ora 10.39, in Transilvania, județul Hunedoara, arata informatiile publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a inregistrat la adancimea de 5 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 86 km de Sibiu, 121 km de Craiova,…