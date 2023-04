Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Un barbat cu cetațenie romana și R. Moldova, in varsta de 22 de ani, a fost depistat de polițiștii de frontiera conducand un autoturism, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule. In Punctul de Trecere a Frontierei Albița /I.T.P.F. Iași, tanarul s-a…

- TUPEIST… Un barbat cu cetațenie R. Moldova a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. Acesta s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albița /I.T.P.F. Iași, pentru efectuarea formalitaților de control, pentru a ieși țara.…

- NU I-A MERS!… Un tanar cu cetațenie romana și R. Moldova, de 24 de ani, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, s-a ales cu dosar penal. In data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 21.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița – I.T.P.F. Iași, acesta s-a prezentat […]…

- NU MAI MERGE!… Acțiunea in forța a DNA Iași de acum cateva zile din Vama Albița, da roade frumoase! In doar doua zile din weekend-ul care tocmai s-a incheiat, au fost surpinși foarte mulți șoferi, care vin din R. Moldova spre UE, prin Vama Albița, incercand sa treaca cu documente false. Fie cu acte…

- Cadavrul scos de pompieri din raul Moldova, in zona localitatii Cotu Vames, este al unui tanar in varsta de 18 ani, care are rude in Iasi, dat disparut de familie din luna decembrie 2022, a informat, duminica, 22 ianuarie 2023, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. „Politistii au stabilit identitatea…

- LOVITURA… Prima parte a anchetei DNA privind traficul coletelor prin vamile de la granița cu R. Moldova și Ucraina s-a incheiat, sub comanda unui procuror, care pana in 2020 a fost seful DIICOT Vaslui, Irina Perjoiu. De data aceasta, Vama Albița nu a mai fost campioana la colectat șpagi și a fost surclasata…

- UPS!…Politistii de frontiera din Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Toyota C-HR, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia si cautat de autoritatile italiene. Pe 16 ianuarie a.c., in jurul orei 19.50, in Punctul…