Amenintarea pe care fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a facut-o ieri spunand ca toti aceia care contesta protocoalele incheiate de Serviciu, punand in pericol Romania, vor sfarsi tragic precum Iuda este cu atat mai odioasa cu cat, in realitate, SRI are de partea sa legea pentru a actiona in cazul amenintarilor la adresa sigurantei nationale.