- Șefa statului, Maia Sandu, spune ca autoritațile nu dețin informații care ar confirma faptul ca aeroportul de la Tiraspol este pregatit pentru avioanele ruse, așa cum anunța Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Șefa statului a declarat ca este vorba despre lucrari de primavara, insa „este greu…

- Reprezentanții Armatei Naționale a Republicii Moldova informeaza ca nu dețin informații despre pregatirile de pe aeroportul din Tiraspol pentru primirea aeronavelor rusești dupa ce Statul-Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a comunicat, miercuri dimineața, despre asemenea acțiuni pe obiectivul militar…

- Armata ucraineana se pregateste sa faca fata unui nou val de atacuri rusesti, a afirmat in aceasta dimineata presedintele Volodimir Zelenski. Noile ofensive ale rusilor sunt asteptate in estul Ucrainei, unde deja se desfasoara lupte violente. Cea mai intensa batalie este la Mariupol, oras distrus in…

- „Comandamentul Militar a decis sa consolideze interdictia de circulatie. Ea va dura de sambata, de la ora (locala) 20.00 (si ora Romaniei), pana luni, la ora (locala) 7.00 (si ora Romaniei)”, anunta intr-o postare pe Telegram - Vitali Klitschko.Numai vehicule cu permise speciale pot circula pe timpul…

- Este posibil ca forțele rusești din Ucraina sa fi intrat intr-o scurta pauza pentru a pregati reluarea operațiunilor in Kiev, Harkov, Mykolayiv și posibil in Odesa in urmatoarele 24-48 de ore, arata o analiza facuta de Institutul pentru Studierea Razboiului, un think tank american.

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.De asemenea, Kliciko a anuntat,…

- Prețul gazelor naturale in Europa a continuat sa scada miercuri, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca sprijina o solutie diplomatica a tensiunilor cu Occidentul si a anuntat o retragere parțiala a trupelor desfașurate in apropierea Ucrainei, transmite Bloomberg.