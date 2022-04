Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si China au fost de acord ca razboiul din Ucraina este o amenintare pentru securitatea globala. Sefa Comisiei Europene si presedintele Consiliului au participat la un summit virtual Uniunea Europeana-China.

- Nadejda Suhorukova, femeia care a impresionat o lume intreaga cu postarile ei pe Facebook despre viața locuitorilor din Mariupol, a acordat un interviu in exclusivitate HotNews.ro , dupa ce a plecat din orașul asediat de ruși și a ajuns in siguranța in localitatea in care traiește fiul sau, langa Odesa.…

- Armata rusa din Ucraina se „reorganizeaza, probabil înaintea unor ofensive pe scara larga”, avertizeaza serviciile britanice de informații ale Departamentului Apararii, citate de BFM TV. „Câmpul de lupta din nordul Ucrainei ramâne static. Este posibil…

- „Oamenii simpli, polițiștii de frontiera și voluntarii s-au ingrijit sa amplaseze aceste jucarii pe marginile podului, astfel incat la intrarea in Romania, copilașii care vin din Ucraina sa poata sa-și ia o jucarie de pluș.Zambetul copiilor in momentul in care iși aleg jucariile, bucuria acestora cand…

- Politistii si angajatii unui service din Faget s-au mobilizat sambata seara dupa ce printr-un apel la 112 li s-a solicitat sprijin de catre o familie de refugiati. Oamenii, fugiti din calea razboiului, locuiau chiar in Odesa si au luat drumul pribegiei dupa ce orasul a fost bombardat. Ucrainenii au…

- Peste 120 de persoane au venit de la Chisinau la Iasi cu un tren care a efectuat o cursa speciala, majoritatea acestora urmand a se imbarca in avioane de pe Aeroportul International Iasi. Oamenii se tem pentru viata lor dar si pentru a celor dragi lasati acasa la Odesa, in Ucraina: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/26-feb-ora-16-Vox-refugiati-Iasi.mp3…

- Jumatate rus, jumatate ucrainean, medicul chirurg Mihail Pautov, stabilit in Romania, critica in termeni duri poporul rus pentru atacul asupra Ucrainei. „Pentru ca au ținut la san și au sprijinit un dictator dement”, a scris doctorul pe Facebook . Dr. Mihail Pautov, medic specialist in chirurgie generala…

- Rusia a adus noi sisteme anti-aeriene in Belarus, in mijlocul tensiunilor provocate de criza din Ucraina. Oamenii lui Vladimir Putin au trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”.…