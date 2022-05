Odesa este atacată cu rachete Kalibr. Mărturiile localnicilor Mai multe rachete au vizat orasul-port Odesa, din sudul Ucrainei, a declarat purtatorul de cuvant al administratiei regionale, Serhii Bratciuk, relateaza The Guardian. Atacurile au vizat orasul dupa ce tinte din regiunea Odesei au fost lovite de patru rachete in cursul zilei de sambata, a spus Bratciuk in declaratii televizate. El nu a oferit mai multe detalii despre noile atacuri, spunand ca informatiile sunt inca in curs de stabilire. ”Inamicul continua nu numai distrugerea fizica a infrastructurii regiunii, ci si presiunea psihologica asupra populatiei civile”, a anuntat Comandamentul Operational… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, armata ucraineana a spus ca forțele ruse au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini o contraofensiva ucraineana in nord-est, relateaza CNN.In cea mai recenta actualizare, Statul Major General a declarat sambata ca in zona Tsyrkuny și Rusky Tyshky la est de Harkov, „ocupanții…

- Declarație in premiera a armatei din Ucraina: forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva ucraineana din nord-est. In ultima sa actualizare operaționala, Statul Major General a declarat sambata ca in zona Tsyrkuny și Ruski Tyshky, la est de Harkov, „ocupanții…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri cancelarului german Olaf Scholz sa faca un „pas important” si sa viziteze Kievul pe 9 mai, data la care Rusia comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Rusia a anunțat oficial ca nu vor avea loc sarbatoriri ale Zilei Victoriei in portul strategic despre care Putin a declarat in aprilie ca a fost „eliberat”, potrivit AFP, citat de BBC.„Va veni un timp și va avea loc o mare sarbatoare acolo”, a declarat, vineri, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant de…

- Un avion Il-80 care ar servi ca post strategic de comanda intr-un eventual razboi nuclear a participat miercuri la repetitiile de la Moscova pentru apropiata celebrare a Zilei Victoriei, in 9 mai. Cunoscut ca „avionul apocalipseii”, aparatul Il-80, escortat de doua MiG-29, a zburat impreuna cu bombardiere…

- Rusia respinge speculațiile potrivit carora Vladimir Putin ar urma sa declare razboi ofiial Ucrainei pe 9 mai. „Nu exista nicio șansa in acest sens. Este o prostie, un nonsens”, a declarat purtatorul de cuvant, Dmitri Peskov, potrivit Reuters . ​​Kremlinul susține ca nu exista in plan un anunț de mobilizare…

- Kremlinul a respins miercuri speculațiile potrivit carora președintele Vladimir Putin planuiește sa declare razboi Ucrainei și sa declare o mobilizare naționala pe 9 mai, cand Rusia sarbatorește victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters . Putin a caracterizat pana…

- Jens Stoltenberg a vorbit, miercuri, la Bruxelles, in fața miniștrilor de externe din alianța de securitate. „Nu am vazut niciun indiciu ca președintele Putin și-a schimbat ambiția de a controla intreaga Ucraina și de a rescrie ordinea internaționala”, spune el. Secretarul general spune ca NATO trebuie…