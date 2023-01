Stiri pe aceeasi tema

Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, arata datele publicate miercuri de Eurostat.

La o zi dupa ce i-a fost aprobata aderarea la Spațiul Schengen, Croația da lovitura și la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Brazilia a fost eliminata vineri seara de Croația, dupa loviturile de departajare, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale.

Nu doar Croatia, ci si Bulgaria si Romania voiau sa adere la spatiul Schengen. Insa au fost respinse. Motivul: astfel ar exista posibilitatea de crestere a crimei organizate si a imigrarii ilegale. De fapt, problema se afla in cu totul alta parte: in tari care fac parte de multa vreme din spatiul…

Croatia a anuntat joi ca a obtinut unda verde pentru intrarea in Spatiul Schengen la 1 ianuarie, relateaza AFP si Reuters. Decizia a fost luata in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne care se desfasoara la Bruxelles si a fost facuta publica de reprezentantii Croatiei la UE.

Austria este singura țara din Uniunea Europeana care se mai opune aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. In schimb, Olanda este tot mai aproape de un vot pentru premierea Romaniei și Croației in spațiul de libera circulație, nu insa și a Bulgariei, despre care considera ca nu intrunește condițiile…

Pașapoartele rusești emise in Ucraina ocupata nu vor fi recunoscute in Uniunea Europeana, au convenit joi negociatorii de la Bruxelles, anunța anews.com.tr. Același lucru va fi valabil și pentru documentele emise in republicile separatiste Osetia de Sud și Abhazia din Georgia, se arata intr-un comunicat…

Uniunea Europeana ar putea inregistra iarna care vine de un deficit de gaze de 800 milioane metri cubi pe zi, in cazul unei cereri ridicate cauzate de friguri extreme, a avertizat miercuri directorul general al Gazprom, Alexei Miller, citat de agentia EFE.

In calitate de senator PSD, partidul care a dus Romania in NATO și Uniunea Europeana, in calitate de locuitor al acestei țari și in calitate de cetațean european susțin aderarea la Spațiul Schengen!, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu: