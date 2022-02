Odată cu creșterea comerțului electronic, Poșta Română achiziționează 3.000 de cutii poştale digitale Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale, investitie ce face parte din strategia investitionala de modernizare si digitalizare a operatorului postal, cu finantare externa de 40 milioane de euro.



Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis luni AGERPRES, cutiile postale urmeaza sa fie amplasate atat in oficiile Postei Romane cu acces non-stop, cat si in alte oficii postale si zone strategice de interes de pe teritoriul tarii, astfel incat sa fie accesibile pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

