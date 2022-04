Odă – vorbă să fie! – liniştii patriarhale de la ţară… Care n-ati plecat, inca, in vacanța de Paște… Ochii si urechile la mine, ca, pe cuvant, nu zic de doua ori. Poate nu v-o trece prin cap sa mergeti la tara, in linistea, vorba lui Baniciu, patriarhala de aici. Eu vin acum si demontez, pe bune, mitul cu pacea care te cuprinde cand esti la tara. Fara discutie, aerul e mai primenit ca la oras, verde e din belsug, mai ales ca, sunt locuri in care balariile cresc fluviu, nu garla, mananci, daca te ingrijesti sa-ti pui in curte, fructe si legume fara chimicale. Si mai sunt, caci vreau sa fiu obiectiva, ceva avantaje. Și vorbesc serios. Dar liniste?!?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

