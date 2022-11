Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Centru CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURA CARAȘ-SEVERIN, in calitate de beneficiar, și ASOCIAȚIA PAKIV ROMANIA, in calitate de partener in cadrul proiectului „Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Centru“ - COD SMIS 154667, au placerea de a va informa ca, in perioada iulie 2022- decembrie 2023 deruleaza proiectul ”Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea Centru”- cod SMIS: 154667. In cadrul acestuia veți putea beneficia de o serie de servicii prin care dorim sa va ajutam sa patrundeți pe piața muncii, sa va gasiți mai ușor un loc de munca, sa beneficiați de formare profesionala adecvata,… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

Sursa articol si foto: albaiulianul.ro

