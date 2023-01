Stiri pe aceeasi tema

- Donna Vekic este una dintre surprizele placute de la Australian Open 2023: croata in varsta de 26 de ani a trecut peste accidentarea care i-a dat batai de cap in ultimii ani și s-a calificat in sferturile Grand Slamului de la Melbourne.

- Caroline Garcia a avut un an 2022 de excepție și a caștigat Turneul Campioanelor, dar franțuzoaica nu a inceput la fel de bine noul sezon și a fost invinsa de Magda Linette, luni, in optimile Australian Open.

- Karolina Pliskova continua parcursul excelent de la Australian Open 2023, fosta ocupanta a primei poziții in clasamentul WTA obținand luni calificarea in sferturi, dupa o victorie in doua seturi in fața chinezoaicei Shuai Zhang.

- Primul meci al zilei de duminica a adus o mare surpriza pe tabloul feminin de la Australian Open 2023: Iga Swiatek (lidera mondiala și principala favorita la caștigarea Grand Slamului de la Melbourne) a fost invinsa in doua seturi de Elena Rybakina.

- Anett Kontaveit se afla in vara anului trecut pe locul al doilea in clasamentul WTA, dar jucatoarea din Estonia nu traverseaza cel mai bun moment al carierei și a fost invinsa de Magda Linette (45 WTA) in turul doi de la Australian Open.

- Stan Wawrinka (campion la Melbourne in 2014) a fost eliminat din runda inaugurala a primului Grand Slam al sezonului. Elvețianul a fost intrecut in cinci seturi de Alex Molcan. Meciul de pe „1573 Arena” s-a intins pe durata a patru ore și 22 de minute.

- Caștigatoare de Grand Slam pe iarba londoneza, Elena Rybakina a parasit turneul WTA Adelaide 2 din runda inaugurala. Ocupanta a locului 21 in ierarhia mondiala, sportiva care reprezinta Kazahstan a fost invinsa de Petra Kvitova.

- Linda Noskova s-a calificat sambata in prima finala WTA din cariera, sportiva din Cehia furnizand o mare surpriza in semifinale: a invins-o pe Ons Jabeur (locul 2 mondial și principala favorita a intrecerii australiene).