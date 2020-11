Octombrie, cea mai neagră lună a pandemiei de coronavirus: cifrele înregistrate Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea mai neagra luna a pandemiei, media ultimelor șapte zile aratand ca numarul noilor infectari crește cu peste 500.000, mai exact cu 540.000 in fiecare zi. SUA au inregistrat peste 100.000 de cazuri zilnice in cel de-al doilea val al pandemiei, iar Europa a inregistrat o creștere majora a imbolnavirilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

