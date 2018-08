Octogenare captive în propriile case Marți, 28 august, in jurul orei 17:55, un apelant la 112 chema pompierii sa salveze o persoana aflata intr-o posibila situatie de urgenta, domiciliata intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuințe de pe pe strada Nufarului din Oradea. Pompierii de la Detasamentul 2 Oradea au mers la blocul indicat si, actionand cu scara culisabila si accesoriile din dotare, au patruns in locuința prin fereastra de la balcon, gasind-o pe proprietara cazuta langa pat, in stare de constienta, dar in imposibilitatea de a se misca. Femeia, in varsta de 84 de ani, a primit ingrijirile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

