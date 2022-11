Octogenară din Cuzdrioara, tâlhărită de doi tineri. N-au putut face treaba fără cuțit Ieri, in jurul orei 11.40, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 82 de ani, din comuna Cuzdrioara, ar fi fost victima infracțiunii de talharie. Din cercetarile derulate de polițiști a reieșit ca, la data de 20 noiembrie a.c., in jurul orei 23.50, doi tineri cu varste de 19 și 20 de ani, din comuna Cașeiu, ar fi patruns prin efracție in imobilul in care se afla femeia, iar prin intrebuințarea de violențe și amenințari cu un obiect taietor-ințepator, ar fi sustras, dintr-un corp de mobilier, suma de 1.700 de lei, ulterior deplasandu-se… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in comuna Castelu, din judetul Constanta. Un bancomat montat in cladirea Primariei si langa sediul Politiei a fost aruncat in aer. Potrivit primelor informatii, totul s-a petrecutnoaptea trecuta, in jurul orei 03:15. La fata locului, este asteptata o echipa a SRI pentru a preleva probe si…

- Un barbat din comuna Vințu de Jos, județul Alba, a fost gasit mort in gradina casei, marți dupa-amiaza, cauza probabila a mortii fiind, cel mai probabil, atacul a doi tauri pe care omul ii avea in gospodarie, informeaza Stiripesurse.ro. ”La data de 11 octombrie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii…

- Azi, in jurul orei 10:30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat s-ar fi rasturnat cu tractorul intr-o zona forestiera de pe raza localitații Pata din comuna Apahida. Primele verificari efectuate de catre echipa operativa deplasata la…

- Ieri, in jurul orei 10.20, polițiștii municipiului Dej, impreuna cu cei ai Secției 5 Poliție Rurala Dej au oprit pentru verificari un autoturism condus pe DN17 E58, in interiorul localitații Cuzdrioara, de un barbat in varsta de 36 de ani, din județul Cluj. In acest context s-a constatat ca permisul…

- Un tanar, de 22 ani, din comuna Turburea, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a ajuns ieri in arestul IPJ Gorj. In fapt, pe 3 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu-Carbunești au fost sesizați, prin apelul unic 112, cu privire la faptul ca pe un drum…

- Un minor, de 15 ani, din comuna Turburea, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a ajuns ieri in arestul IPJ Gorj. In fapt, pe 3 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu-Carbunești au fost sesizați, prin apelul unic 112, cu privire la faptul ca pe un drum…

- In fapt, in data de 30.08.2022, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați de o femeie, in varsta de 81 de ani, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 13:00, in timp ce se afla pe banca din fața blocului unde locuiește, situat pe strada Remus Tasala din municipiul…

- Marți la pranz o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe raza comunei Fratauții Vechi, autoturismul condus de un localnic de 16 ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca localnicul de 16 ani nu poseda permis de…