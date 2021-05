Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Țicu, Iurie Renița, Ana Guțu și Alexandru Arseni sint primii pe lista electorala a Partidului Unitații Naționale. Liderul PUN Octavian Țicu spune ca formațiunea merge la alegeri pe cont propriu, iar singurul bloc electoral pe care l-ar fi acceptat ca alternativa ar fi unul dintre PAS, Platforma…

- Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decis ca toate vehiculele care se afla inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana in momentul in care sunt radiate. Prin urmare, conform ultimei decizii CJUE, aproximativ doua milioane de romani trebuie sa faca RCA pentru mașinile vechi…

- Premierii Poloniei, Ungariei și Slovaciei și-au exprimat, luni, ”solidaritatea totala” cu Cehia, în privința ”implicarii unor agenți ai serviciilor secrete rusești în explozia depozitului de muniție de la Vretice” în 2014, se spune într-o declarație adoptata…

- Inchisoarea cu regim semideschis de la Unguriu, administrata de Penitenciarul Focșani, care va putea gazdui 900 de deținuți, va respecta normele Uniunii Europene și recomandarile adresate Romaniei de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), inclusiv prin alocarea a patru metri patrați pentru fiecare…

- Ce condiții se pun romanilor din diaspora care vor sa vina acasa de Paste. Ministrul de Interne a explicat clar ce se intampla la intrarea in țara. Cine sunt cei care vor scapa de carantina. An de an, inainte de Paște, imaginile ce aratau cozile uriașe de la punctele de intrare in țara erau nelipsite…

- Acum 17 ani au fost adoptate trei legi care, la vremea respectiva, ne-au permis sa raspundem unora dintre exigențele Uniunii Europene, astfel incat Romania sa poata deveni membru. Insa in toți acești ani diferite majoritați au adus modificari de natura sa satisfaca, in cele mai multe cazuri, interese…

- In noaptea de 27 spre 28 martie, Romania trece la ora de vara. Ceasul se da inainte cu o ora si ora 3:00 va deveni ora 4:00, iar organismul uman va resimti din plin aceasta trecere mai ales in contextul stresului cauzat de pandemia cu noul coronavirus. Unele studii arata ca adoptarea orei de vara…