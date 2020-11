Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata daca si-a meritat Klaus Iohannis cel de-al doilea mandat, Elena Udrea a explicat ca multi romani au ales "raul cel mai mic". "Multi au ales iarasi raul cel mai mic. Probabil ca nu au avut nicio alta optiune. Eu cred ca ar fi fost mai buna doamna Dancila. Este femeie, e mai aplicata,…

- Ludovic Orban a anuntat ca bugetul pentru anul viitor va fi votat in noul Legislativ, dupa alegerile parlamentare, in contextul in care PSD „a facut praf” ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetara in acest mandat al Parlamentului.„Cum sa ne ducem cu bugetul in actualul Parlament? Nu…

- Elena Udrea anunța ca a fost la vot și a votat „cu cel mai bun”, dupa ce anterior și-a exprimat susținerea fața de Traian Basescu. Fostul ministru lanseaza sageți catre Nicușor Dan, susținand ca „nou nu inseamna și mai bun”.„Am votat, gata! Ce noroc sa pot vota inca o data, a cata oara in…

- Candidatul din partea PRO Romania la funcția de primar al orașului Cugir, Sorin Vasile și-a exercitat dreptul de vot in cursul dimineții. La ieșirea din secția de votare acesta a declarat: „Am votat pentru un viitor mai bun al cetațenilor orașului Cugir cat și a comunelor invecinate. Pentru o administrație…

- Daniel Baluța, actualul primar al Sectorului 4 al Capitalei, și candidat la un nou mandat, a votat la Colegiul Național Octav Onicescu, cu gandul la viitor, la proiectele ce vor fi continuate pentru transformarea Sectorului 4 intr-un hub de business și educațional. ” In primul rand, am votat pentru…

- Bugetul pe anul 2021 ar trebui sa fie votat de Parlamentul ales pe 6 decembrie, pentru ca el va reflecta voința actuala voința improspatata a romanilor, spune premierul Ludovic Orban. „Noi intocmim proiectul de buget. Sigur ca aș prefera ca bugetul sa fie votat de Parlamentul ales pe 6 decembrie, pentru…

- Dar votez in cunoștința de cauza, doar un text al carui conținut il vad, il citesc și mi-l asum, și NU o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzura pentru ca am avut o poziție consecventa in privința acestui guvern incompetent și am VOTAT intotdeauna…