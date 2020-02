Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Țurcanu este candidatul Partidului Unitații Naționale la alegerile parlamentare noi din circumscripția uninominala nr. 38, Hincești. Anuntul a fost facut de liderul PUN, Octavian Țicu, in cadrul unei conferințe de presa.

- Declaratia a fost lansata de Comisia Europeana, Comitetul Regiunilor, Presedintia finlandeza a Uniunii Europene, EUROCITIES, Reteaua Open and Agile Smart Cities (OASC) si Reteaua europeana a laboratoarelor pentru modul de viata (ENoLL) cu scopul de a promova o modalitate europeana de transformare digitala…

- Fost primar al Capitalei intre 2000 și 2004, ex-președintele Romaniei, Traian Basescu, 68 de ani, nu ar zice ”nu” unei noi eventuale candidaturi la funcția de edil-șef al Bucureștilor.Singurul ”inconvenient” invocat de fostul președinte al Romaniei (2004-2014) il reprezinta varsta. „La 68 de ani, 69…

- Partidul Unitatii Nationale si-a ales astazi un nou presedinte, in cadrul congresului extraordinar al fractiunii. Este vorba despre deputatul neafiliat Octavian Ticu, care a ajuns in Parlament pe lista blocului "ACUM".

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu a declarat ca a fost necajit cand a aflat ca Maia Sandu a plecat de la guvernare, spunand totodata ca fosta prim-ministra trebuie sa fie atenta și sa se trezeasca, altfel Igor Dodon profita și ii va lua din electorat. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii…

- Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a declarat luni seara ca discutiile sale cu omologul din Statele Unite, Donald Trump, nu au vizat deloc vreun schimb de favoruri politice, declaratia fiind salutata imediat de liderul de la Casa Alba."Nu am discutat niciodata cu presedintele din pozitia…

- „Un proiect de 3 milioane de euro implementat de Primaria orașului Saveni, prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Finalizam corpul C, iar in acest corp toate dotarile vin la standarde ...

- Fostul președinte al Romaniei și europarlamentarul, Traian Basescu, este de parerea ca blocul ACUM ar trebui sa inceapa negocierile cu Partidul Democrat in vederea formarii unui nou cabinet de miniștri. Declarația a fost facuta cu puțin timp in urma in cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la postul de…