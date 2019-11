Stiri pe aceeasi tema

- Rambursarile de TVA din acest an sunt aproape inexistente, sustin surse din cadrul ANAF, precizand ca, daca ar fi fost efectuate platile, deficitul bugetar ar fi depasit cu mult tinta asumata de Romania fata de Uniunea Europeana.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat duminica programul prezidential intitulat „Impreuna pentru Romania normala”. In discursul sau, acesta a atacat din nou PSD, despre care spune ca perpetueaza „incompetenta si coruptie” si ca reprezinta „o piedica in calea dezvoltarii Romaniei”.

- Președintele Iohannis nu cunoaște țara, pentru ca paralel cu drumul național pe care s-a petrecut accidentul de sâmbata era și autostrada, pe care șoferul camionului putea sa o foloseasca, a declarat sâmbata Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, potrivit Mediafax.„Am constatat…

- MAE precizeaza, intr-un comunicat, ca incredintarea acestui mandat este o recunoastere a convingerii cu care Romania respecta aceste valori, iar exercitarea sa pentru urmatorii doi ani va facilita consolidarea credibilitatii si prestigiului Romaniei in plan international, drept o democratie stabila.…

- Romania, in LACRIMI pentru MIHAI CONSTANTINESCU! LOCUL DE VECI era deja PREGATIT! Din pacate, veștile nu sunt prea bune in cazul lui Mihai Constantinescu! Au trecut deja mai multe luni de cand se afla in coma și, din pacate, nu și-a revenit. Indragitul artist se afla internat in continuare la Spitalul…

- Romania va fi reprezentata de patru sportivi la editia a XX-a a Campionatelor Mondiale de box pentru seniori de la Ekaterinburg (Rusia), competitie programata intre 8 si 21 septembrie la opt categorii olimpice, cu participarea a 467 pugilisti din circa 90 de tari. Boxerii care vor apara culorile tricolore…