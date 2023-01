Octavian Popescu își dorește să plece de la FCSB: Vreau să merg la orice echipă din Anglia cât mai repede Mijlocașul Octavian Popescu e cu gandul la transfer. Cunoscutul fotbalist a declarat ca iși dorește sa plece cat mai repede de la FCSB. Jucatorul FCSB-ului a declarat ca vrea sa ia campionatul in Liga 1, iar apoi sa plece cu o oferta buna in afara țarii. „E cel mai frumos in Anglia. E incredibil! E cea mai tare atmosfera. Stadioane full, cum fac suporterii la goluri… La orice echipa din Anglia. Vreau sa caștig campionatul și sa plec cat mai repede in strainatate. Cred ca sunt suficient de matur. Pot sa fac pasul, insa astept sa vina o oferta si sa vedem Eu mi-am pus de la inceput niște lucruri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

