Octavian Jurma afirma ca, daca vaccinarea continua in ritmul mediu din ultimele sapte zile, la finalul lunii decembrie Romania va avea 10 milioane de persoane vaccinate cu prima doza si, in martie anul viitor, 15 milioane. El adauga ca, in weekend, viteza de vaccinare a depasit viteza de infectare pentru prima data in valul 4-Delta, transmite News.ro. „Daca vaccinarea continua in acest ritm, in 2 saptamani viteza de scadere a populatiei neimunizate recent se va dubla. Acest fenomen va accentua viteza de iesire din valul 4-Delta si va scurta perioada de platou care pare sa instaleze in aceste zile”,…