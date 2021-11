Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Octavian Jurma a afirmat, luni seara, ca valul 4-Delta ne-a lovit ca un tsunami, iar daca infectiozitatea noii tulpini – B.1.1.529 – se confirma, valul 5-Omicron ne va lovi ca un trasnet. ”De unde provine estimarea ca Omicron este de 5x mai infectios decat Delta? Din evaluarea ratei…

- Omicron , noua varianta a COVID, identificata prima data in Africa de Sud, are potențialul de a avea contagiozitate cel puțin similara ca tulpina Delta, iar trecerea prin boala ”nu ofera o protecție suficienta in fața infecției cu aceasta noua varianta virala”, a declarat vineri seara, Valeriu Ghoerghița,…

- In mod oficial, Romania a depașit pragul de 7 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 cu cel puțin o doza. Astfel, peste 7 milioane de romani au primit macar prima doza de ser, potrivit anunțului facut pe pagina oficiala de Facebook, RO Vaccinare.