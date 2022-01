Octavian Jurma, după confirmarea că noua tulpină e dominantă: „Majoritatea spitalizărilor și DECESELOR vor fi produse de Omicron” „Avem și confirmarea oficiala ca saptamana trecuta tulpina Omicron a devenit dominanta in Romania cu 62%, respectiv 203 din cele 328 de secvențieri facute.Debutul valului 5 inca din ultima saptamana a anului trecut și mai ales evoluția fulminanta de saptamana trecuta sunt rezultatul aceastei tranziții spre supremația Omicron in Romania.O surpriza placuta in raportul VOC de azi este recunoasterea transmiterii comunitare sustinute la nivel national a variantei Omicron. In valul 4, Delta era deja de 4 saptamani la peste 90% dominanta pana a fost confirmata transmiterea comunitara!Din acest moment… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul si cercetatorul Octavian Jurma a transmis, printr o postare pe pagina de Facebook, ca tulpina Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 a debutat "in forta" saptamana trecuta.Acesta a mentionat ca a fost egalat recordul din valul 4 al pandemiei provocat de tulpina Delta, adaugand ca explozia de cazuri…

- „Stupefiant! Omicron a devenit dominata in SUA cu 73% din cazurile secventiate in doar 3 saptamani. Vorbim de o tara cat un continent, nu de o tara cat un stat de la ei.Dintre acestea in prima saptamana Omicron a avut o pondere de 0.7% si de 12.6% in a doua saptamana (dupa reajustare). Adica o crestere…

- „Stupefiant! Omicron a devenit dominata in SUA cu 73% din cazurile secventiate in doar 3 saptamani. Vorbim de o tara cat un continent, nu de o tara cat un stat de la ei.Dintre acestea in prima saptamana Omicron a avut o pondere de 0.7% si de 12.6% in a doua saptamana (dupa reajustare). Adica o crestere…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca tulpina Omicron va deveni majoritara in Romania in cursul saptamanii viitoare. Omicron se va raspandi fulgerator dupa zecile de mii de petreceri de Craciun și Revelion. ”Stupefiant! Omicron a devenit dominata in SUA cu 73% din cazurile secventiate in doar…

- „Omicron este deja dominanta in Londra cu 72% din secventieri. La inceputul saptamanii era la 40%! Diferenta nu e produsa de disclocarea valului Delta ci peste valul Delta.Se pare de asemenea ca debutul valului nu mai poate fi pus la la 2 saptamani dupa dobandirea dominantei ci la mai putin de 1 saptamana,…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma avertizeaza duminica, intr-o postare pe Facebook, ca tulpina Omicron, confirmata in sase tari europene, va ajunge cel tarziu in ianuarie si in Romania."Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a speriat comunitatea medicala mai tare decat Delta la aparitia sa.…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- In 3 luni de la debutul valului 4-Delta au murit la fel de mulți copii intre 0 și 19 ani cați au murit in 12 luni, in toate valurile precedente combinat, respectiv 18 minori, spune epidemiologul Octavian Jurma. Jurma a scris, miercuri, ca deși toata lumea e cu ochii pe „circul politic”, glasul morților…