Octavian Jurma avertizează: Din păcate, pandemia a fost politizată. Suntrem într-o stare de anarhie medicală ,,Din pacate, pandemia a fost politizata, incepand cu valul doi, cand am avut politiciani incepand cu presedintele care a facut, din punctul meu de vedere, un gest nepermis: sa iasa si sa spuna ca niciodata nu se va declara stare de urgenta si nu se va introduce carantina in Romania. Sunt zeci de mii de romani care au pierdut pentru aceasta declaratie politica, fara nicio baza epidemiologica. Dupa aceea, acest lucru a incurajat si alti politicieni, si centrali, si locali, sa vina si sa conteste masurile epidemiologice. Avem o interferenta politica in actul medical. Suntem in situatia in care nimeni… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

