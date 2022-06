Epideomiologul Octavian Jurma este unul dintre specialiștii care s-a remarcat in perioada pandemiei, oferind statistici cu privire la situația Covid-19 in Romania, dar și in lume. De asemenea, acesta a fost un critic aspru al autoritaților, care au subestimat, din punctul sau de vedere, efectele nocive ale virusului. In cursul serii de miercuri, medicul a […] The post Octavian Jurma, avertisment categoric pentru romani dupa apariția primelor 3 cazuri de infectare cu o noua varianta Omicron. Ce trebuie sa știe cetațenii care au avut deja Covid-19 appeared first on IMPACT .