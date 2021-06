Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, anunta ca in primele cinci luni ale acestui an Garda de Mediu Constanța a dat 90 de amenzi, in valoare de peste 1,5 milioane de lei, comparativ cu doar 17 amenzi, in valoare de circa 400.000 lei, date in aceeași perioada a anului trecut. Octavian Berceanu a precizat ca in ultimele 24 de ore autoritațile au oprit intrarea in țara a aproximativ 200 de tone de deșeuri. „Azi va arat cateva cifre despre ce inseamna combaterea criminalitații de mediu atunci cand comisarii sunt dedicați și nu direcționati. E vorba de comisariatul Constanța al Garzii…