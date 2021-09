Fostul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca exista o foarte puternica mafie a gunoaielor in Romania, iar miliarde de euro sunt in joc. Dupa ce a fost schimbat ieri din functie de premier, Berceanu acuza presiuni politice asupra comisarilor mediu. In emisiunea Desteptarea la Europa FM el a spus ca Garda de Mediu a facut peste 1.800 de actiuni de combatere a traficului ilegal de deseuri anul acesta – de peste 10 ori mai multe fata de cele realizate anul trecut. ”Zona infracționala, zona politica și-a pus foarte, foarte mult amprenta pe activitatea Garzii de Mediu. Dorința este de…