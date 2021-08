Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, atrage atentia asupra arderilor de miristi care duc la poluarea grava a aerului, el aratand ca, pe de-o parte, focul pus de oameni pe campuri este greu de gestionat de catre fortele de interventie, iar, pe de alta parte, cenusa provenita…

- Problema gunoaielor de pe strazile sectorului a al Capitalei nu a fost rezolvata, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest, susține șeful Garzii de Mediu„Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nu vad prea…

- In continuare Sectorul 1 al Capitalei este plin de gunoaie, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca nu a mai vazut niciodata orașul atat de murdar și nu crede ca situația…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, anunța, joi, ca a descoperit intr-o comuna din Valcea o groapa ilegala de deșeuri „patronata” de primarie: „Prea tarziu pentru <6, vine Garda!>”. „Prea tarziu pentru <6, vine Garda!>. Dupa ce am primit apelul voluntarilor sub 30 de minute…

- Primarul sectorului 1 afirma, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca este un „fake news” informația potrivit careia primaria a fost amendata de Garda de Mediu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma, insa, citat de site-ul buletin de bucurești ca Primaria sectorului 1 a fost amendata, dar…

- "Au venit in forta cu legitimtatile, utiati-va aici, la Remat. Spun ca sunt de la Garda de Mediu. Le-am cerut legitimatiile. Au intrat cu masina in curte - sunt camerele pe care vi le distribui acum (...). Uitati-i si dvs: s-a oprit la vecini acum. S-au oprit sa faca perchezitii/abuzuri.Asta barbosu\"…

- Toate REMAT-urile din tara „vor fi controlate” Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. Foto: Agerpres Garda de Mediu a anunțat ca va face controale la toate Remat-urile din București, dupa ce într-unul dintre aceste centre a izbucnit ieri un incendiu. Seful Garzii de Mediu, Octavian…

- Octavian Berceanu: „Gunoaiele intra in Romania sub diverse forme. Unele mascate și altele ca deșeuri. Ele intra ca reciclabile, cum sunt PET-urile. Fibrele intra in capsușala de la canapele și mașini. Sunt și deșeuri cu scop de depozitare. In realitate sunt produse tocate. Avem deșeuri care sunt materiale…