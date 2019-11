Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- ASU Politehnica a realizat una dintre surprizele rundei a X-a din Liga 2. „Baietii in ghete” au invins-o cu 3-0 (1-0) pe favorita FC Arges Pitesti dupa un meci care a adus aminte de duelul cu Petrolul din sezonul trecut. Ioan Mera, cu o „dubla”, si moldoveanul Artiom Zabun au marcat primele goluri pe…

- SCM Politehnica e montata sa faca uitat inceputul slab de campionat. Dupa ce au spart gheata cu Focsanul in campionat la mijloc de saptamana, handbalistii alb-violeti dau piept duminica cu elenii de la Olympiakos Pireu in turul II al Cupei EHF. Intalnirea delegatiei echipei cu primarul la inceputul…

- „Baietii in ghete” nu mai stiu sa marcheze, pare sa fie concluzia simpla dupa sapte partide la rand cu zero in dreptul reusitelor pe tabela. Nici Derby-ul banatean, pe un „Stiinta” aglomerat, nu a adus golul mult asteptat de fanii timisorenilor. S-a incheiat ASU Politehnica – CSM Resita 0-0, intr-un…

- „Baietii in ghete” continua sa-si chinuie suporterii in noul sezon. Dupa ce au cedat si in Cupa la Resita, ASU Politehnica a avut doar pe jumatate o prestatie superioara pe „Stiinta” cu Farul Constanta, scor 0-0. Un egal fara goluri care a dus la sapte numarul meciurilor oficiale fara bucuria golurilor…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- ASU Politehnica va reveni pe arena din centrul orasului cu ocazia meciului cu Concordia Chiajna din etapa a V-a a Ligii 2. „Baietii in ghete” au fost nevoiti sa apeleze din nou la „Stiinta” deoarece ilfovenii nu au fost de acord cu schimbarea orei partidei de sambata. Asta in conditiile in care pe stadionul…