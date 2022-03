Octavian Bellu uită de bunele maniere în preajma soției! Ce gest a făcut antrenorul în văzul tuturor / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Cehul Dusan Uhrin Jr. (54 de ani) a semnat azi abia azi contractul cu Dinamo, deși a venit de 3 zile in Romania, a condus antrenamentele „cainilor” și a fost prezentat deja pe site-ul oficial. Rapid - Dinamo se joaca duminica, de la 20:30. Partida din prima etapa a play-out-ului va fi liveTEXT, video…

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a vorbit despre situația fotbaliștilor ucraineni ramași in țara. Mircea Lucescu a reușit sa fuga din calea razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Antrenorul roman a facut tot posibilul pentru a-și ajuta elevii de la Dinamo Kiev și s-a implicat…

- Mircea Lucescu a reușit sa plece din Kiev, chiar atunci cand rușii lua cu asalt capitala Ucrainei. Antrenorul roman in varsta de 76 de ani a trecut cu bine peste noaptea cea grea și se afla in drum catre Romania.

- Mircea Lucescu vrea sa revina in Romania. Agresiunea armata declanșata de Rusia, joi dimineața, impotriva Ucrainei a schimbat in cateva ore viața a milioane de oameni. Printre aceștia se afla și tehnicianul roman de la Dinamo Kiev, prins in capitala statului vecin, care a devenit ținta atacurilor armatei…

- Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a comentat situația lui Billel Omrani, aflat in ultimele 6 luni de contract și ofertat de FCSB. „Omrani, in Romania, nu mai poate sa joace pana la vara decat la CFR Cluj, asta e clar. Nu poate fi declarat jucator liber, sa plece in alta parte. Trebuie sa joace…

- Oana Roman a marturisit, in exclusivitate la Xtra Night Show, ca prin prisma meseriei pe care a avut-o tatal ei a participat la foarte multe mese oficiale și dineuri. Astfel, a dobandit mai multe aptitudini și calitați, iar in aceasta seara a dat lecții in ceea ce privește bunele maniere la masa, chiar…

- Octavian Bizau va juca pana in 2024 la Dinamo. Unul dintre cei mai valoroși tineri jucatori de handbal din Romania, Octavian Bizau, și-a prelungit contractul cu Dinamo și va evolua la campioana țarii pana in 2024. Bizau a ajuns in echipa ”dulailor” in 2020 și a cucerit doua titluri de campion alaturi…

- Viorel Moldovan este destul de pretențios și atent atunci cand vine vorba de alegerile produselor la cumparaturi. Antrenorul știe cum sa-și imparta treburile in viața de zi cu zi și are mare grija la starea sa de sanatate. Paparazzi Spynews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost…