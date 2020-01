Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, pentru Octavia Geamanu și Marian Ionescu a fost unadintre cele mai speciale zile. Cei doi s-au casatorit religios, la cinci ani decand au facut cununia civila. Știrista Antenei 1 și liderul trupei Direcția 5, insoțiți de fiul lor Andrei, in varsta de 3 ani, s-au casatorit in fața lui Dumnezeu…

- Loredana revine pe scena Salii Palatului pe 11 aprilie 2020, unde va susține un mega show – Agurida 20. Un concept vizionar, unitar, memorabil, Agurida 20 se anunta a fi o productie grandioasa. Artista și-a promovat concertul de la București direct din India, unde a susținut ieri un concert in fața…

- Dat fiind ca Andreea Antonescu și-a asumat recent relația cu Ștefan Manolache, admiratorii s-au grabit sa creada ca vedeta ar fi insarcinata dupa ce a facut o gluma pe Instagram. Mai exact, cantareața și-a comandat o porție de sushi, mai apoi le-a oferit un mesaj aparte fanilor. „Pentru cei care imi…

- Marian Ionescu și Octavia Geamanu s-au casatorit in urma cu patru ani. Cei doi au impreuna un baiețel, pe nume Andrei, și, in ciuda zvonurilor care le-ar fi putut afecta relația, in special legate de infidelitațile artistului, iata ca cei doi sunt foarte fericiți impreuna și se bucura de o relație longeviva.…

- Gigi Becali a facut nunta mare anul acesta. Fiica lui, Teodora Becali, s-a maritat cu Mihai Mincu, un tanar afacerist din București. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de fata sa. Nunta i-a facut o gaura considerabila in avere?

- Cristina Neagu (31 de ani) a facut deplasarea cu CSM București pentru meciul cu Lublin din Liga Campionilor și anunța ca va reveni pe parchet. Lublin - CSM București e duminica, de la 18:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 2, TV Digi Sport 2 și Look Sport. Neagu a oferit vești…