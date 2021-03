Stiri pe aceeasi tema

- Octav Bjoza, fost deținut politic și președintele AFDPR (Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din Romania) a fost demis luni din funcția de subsecretarul de stat, dupa declarațiile la adresa comunitații evreiești. Astazi, premierul Florin Cițu și-a explicat decizia: a pune…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, 17 februarie, care au fost cele mai importante discuții pe care le-a avut cu mai mulți oficiali, referindu-se la teme precum sanatate, educație și locuri de munca. Miercuri, de la ora 17.00, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație…

- Incepand de astazi, de la ora 15.00, se pot face inscrierile pentru a doua etapa a campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, pe platforma de programari , iar vaccinarea efectiva va incepe de luni, 18 ianuarie, scrie hotnews . Persoanele vizate de a doua etapa se vaccineaza doar la cerere, nu…

- Florin Cițu este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern, in cadrul coaliției PNL – USR-PLUS – UDMR. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile, conform Constituției, sa nominalizeze miniștrii cabinetului. Cițu a anunțat inca de azi ca vrea ca noul Guvern sa funcționeze…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu exista nicio problema cu finantarea cheltuielilor in prima parte a anului viitor, fiind asigurati banii pentru primele patru-cinci luni. De asemenea, Citu precizeaza ca la Minister se lucreaza la bugetul pentru anul viitor, pe structura actualului…