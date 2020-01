Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, TAROM si Fundatia Culturala "Bartoc" organizeaza marti "Ocolul pamantului in 80 de ore", un eveniment aniversar dedicat implinirii a 50 de ani de la primul zbor efectuat de o aeronava TAROM in jurul lumii. Zborul a fost realizat pe ruta Baneasa…

- Nu e un secret ca romanii sunt extrem de creativi și de originali. De cațiva ani, insa, industriile creative din țara noastra atrag atenția și se impun oriunde in lume. Doi tineri designeri din București au hotarat sa ștearga praful de pe un brand comunist din anii 70 și sa-l faca actual și cool. Din…

- Dupa 30 de ani: Impactul multinaționalelor asupra economiei romanești. Cum s-a transformat industria Pe masura ce industria grea din Romania a disparut, pusa pe butuci dupa privatizari dubioase si vanzari succesive, in tara noastra au intrat rand pe rand, multinationalele. Campania ″După…

- Impresionanta colectie de opere de arta a arhitectului Ieoh Ming Pei si a sotiei sale Eileen Loo a fost vanduta in cadrul mai multor licitatii organizate la Paris, New York, Los Angeles si Hong Kong pentru suma de aproape 33 de milioane de euro, a anuntat miercuri casa de licitatii Christie's, relateaza…

- Aproximativ 13.000 de tricouri cu mesaje de sustinere a miscarii de protest din Hong Hong au fost distribuite in jurul arenei Staples Center din Los Angeles, inaintea meciului dintre echipele profesioniste de baschet din acest oras, Lakers si Clippers, disputat joi seara, in deschiderea

- Will Smith a transmis un apel in legatura cu situatia celor ''care nu au un loc pe care sa-l numeasca acasa'', prin intermediul unui mesaj video de promovare a unei campanii de constientizare privind situatia persoanelor fara adapost, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Vedetei…

- Cele 17 filme proiectate in cadrul festivalului au reușit sa adune doar 1.200 de spectatori, astfel ca media de spectatori pe film a fost de 70-71 de persoane, in condițiile in care capacitatea salii Cinematografului Arta este de aproximativ 250 de locuri. fARAD 6 a oferit o selecție de 17 documentare…