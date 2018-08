Ocolul lumii in ...117 zile: 30 de tari, 61 de porturi, 56 de obiective incluse in Patrimoniul UNESCO

Stiri pe aceeasi tema

- Rezervatia "Prutul de Jos" din raionul Cahul a fost inclusa in patrimoniul mondial al UNESCO. Decizia a fost luata de organizatie, dupa ce anul trecut Agentia Moldsilva a depus o solicitare in acest sens.

- Ansamblul Art Deco din Mumbai, India, orasul industrial Ivrea din Italia si orasul califat Medina Azahara din Spania se numara printre cele 11 situri incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO de la debutul celei de-a 42-a sesiuni, care are loc in perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, in Bahrain.

- Bucuresti, 8 iun /Agerpres/ - Circa 100 de persoane au protestat, vineri, in Piata Universitatii, in urma informatiei aparute in presa potrivit careia Guvernul ar fi blocat procedura de includere a Rosiei Montane in lista siturilor UNESCO. Protestatarii au afisat pancarte cu mesaje precum…

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare...

- Blocarea dosarului Rosia Montana la UNESCO in anul Centenarului reprezinta un gest iresponsabil si spune multe despre calitatea anumitor politicieni si despre patriotismul real al acestora, afirma fostul ministru al Culturii, Corina Suteu. "Patrimoniul cultural si cel natural de la Rosia Montana apartin…

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…

- CODRI SECULARI Mai multe paduri seculare de fag din Romania și din alte 11 țari europene au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, conform unui comunicat al Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO postat pe site-ul organizației. In comunicat se precizeaza ca a fost aprobata extinderea…

- SUPORT DE CURS CDS cu titlul “PATRIMONIUL CULTURAL – ISTORIC AL JUDETULUI BUZAU”. Tematica propusa: 1.Despre patrimoniul mondial UNESCO in Romania, 2. Patrimoniul cultural construit din judetul Buzau: Vestigiile arheologice; Obiective turistice religioase; Potentialul atractiv al bisericilor de lemn;…