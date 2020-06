Ocoliţi de pandemie, sud-coreenii înstăriţi au început să cumpere Porsche şi BMW-uri, ca să-și etaleze bogăția Ocoliti de pandemie, sud-coreenii instariti au inceput sa cumpere Porsche si BMW-uri, ca sa-și etaleze bogația Gestionarea rapida a crizei COVID-19 de catre Coreea de Sud a permis o crestere semnificativa a cererii pentru automobile premium si de lux, sustin dealerii si oficialii sud-coreeni. În condiţiile în care oamenii înstăriţi au fost protejaţi de cele mai grave efecte ale pandemiei, acum vor să îşi etaleze noii bolizi, transmite Reuters. "Porsche este maşina mea de vis. Nu simt efectele pandemiei de COVID-19, deoarece compania mea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gestionarea rapida a crizei COVID-19 de catre Coreea de Sud a permis o crestere semnificativa a cererii pentru automobile premium si de lux, sustin dealerii si oficialii sud-coreeni, in conditiile in care oamenii instariti protejati de cele mai grave efecte ale pandemiei vor sa isi arate noii bolizi,…

- Restrictiile instituite pe scara larga care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa suficient de mult pentru a tine sub control imbolnavirile evitandu-se peste trei milioane de decese, au precizat luni cercetatorii, potrivit Reuters. In…

- Copiii cu varste sub doi ani nu trebuie sa poarte masti pentru ca acestea le pot ingreuna respiratia si cresc riscul de sufocare, a declarat Asociatia de Pediatrie din Japonia. Asociația a lansat un apel urgent catre parinti in momentul ridicarii restrictiilor aplicate in tara pentru combaterea coronavirusului,…

- Usile Portugaliei sunt deschise turistilor, a declarat vineri ministrul de Externe, Augusto Santos Silva, una din primele tari europene care ureaza bun venit vizitatorilor straini, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Izolarea nu va fi ridicata in Marea Britanie in perioada imediat urmatoare, a declarat duminica seara prim-ministrul Boris Johnson, care a prezentat un plan de a relaxa gradual unele dintre masurile care au dus la inchiderea unei mari parti a economiei britanice timp de aproape sapte saptamani, relateaza…

- Intr-un mediu economic deja destul de afectat chiar inainte de apariția crizei declanșate de noul coronavirus și un context social marcat de valul de romani intorși in țara și de un numar extrem de mare de șomeri, mediul de business din Romania va trebui sa faca fața unei noi amenințari. Companiile…

- Festivalul International de Film de la Cannes nu va avea loc anul acesta in ''formatul original'' din cauza pandemiei de COVID-19, au precizat marti organizatorii, care spun ca analizeaza in continuare optiunile pe care le au la dispozitie pentru eveniment, potrivit Reuters. Festivalul…

- Antrenorul echipei engleze Crystal Palace, Roy Hodgson, s-a declarat un sustinator al reluarii sezonului 2019/2020 in Premier League. Asta in locul unor solutii artificiale pentru desemnarea campioanei, a participantelor in cupele europene si a retrogradatelor, relateaza Reuters, citat de Agerpres .…