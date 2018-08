Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au facut o noua cercetare in lagarul de munca de la Periprava, fiind descoperite mai multe ramasite scheletice, care au fost ridicate pentru investigatii de specialitate, a anuntat, ieri,...

- Cercetatori din Crimeea analizeaza o serie de oseminte de animale, cu o vechime de jumatate de milion de ani, provenind dintr-un sistem ramificat de pesteri descoperite de muncitorii care lucrau la constructia unei autostrazi, potrivit Reuters. Lucrarile la autostrada au fost sistate temporar pentru…

- Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marti, pe marginea Drumului National 67, in comuna Lelesti, din Gorj, de drumarii care strangeau gunoaie, in cadrul unei actiuni de ecologizare. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Arheologii de la Curtea Domneasca din Targoviște au deschis noi șantiere in fosta cetate de scaun a Țarii Romanești. In Post-ul 10 morminte, din secololul al XV-lea, au fost descoperite la Curtea Domneasca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un batran de 81 de ani, diagnosticat cu demența, a disparut ieri, 2 iunie, din comuna Ocnița, județul Dambovița. Este Post-ul Un batran a disparut, ieri, din comuna Ocnița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un batran de 81 de ani, diagnosticat cu demența, a disparut ieri, 2 iunie, din comuna Ocnița, județul Dambovița. Este Post-ul Un batran a dispart, ieri, din comuna Ocnița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 27 mai a.c., in jurul orei 12:40, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca au fost gasite ramasite umane pe un drum comunal din localitatea Jucu de Mijloc. Read More...

-  Sursa foto și video: corriere.it Țigari de contrabanda in valoare de peste jumatate de milion de euro au fost Post-ul O tona de țigari de contrabanda, ambalate la Targoviște, au fost descoperite de carabinierii italieni apare prima data in Gazeta Dambovitei .