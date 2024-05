Ocna Șugatag, locul vindecător din Maramureș. Ce poți vizita în stațiune și în împrejurimi Ocna Șugatag, o stațiune balneoclimaterica situata in județul Maramureș, Transilvania, atrage anual mii de turiști datorita apei sale sarate și a numeroaselor atracții turistice din imprejurimi Prima atestare documentara a Ocnei Șugatag dateaza din 1355, iar celelalte sate componente, Breb, Hoteni și Sat-Șugatag, au fost menționate in documente in jurul anului 1360. In acele vremuri, zona era cunoscuta pentru ocnele de sare, iar populația locala se ocupa cu exploatarea acesteia. Beneficiile Stațiunii Ocna Șugatag și principalele atracții Stațiunea se remarca prin climatul sau specific, caracterizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

