- Dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 4 la mia de locuitori, orașul Abrud scapa, momentan, de restricțiile impuse in weekend-uri, iar incepand de maine, 25 aprilie 2021, magazinele vor ramane deschise pe toata durata saptamanii pana la ora 20.00, iar din casa se va putea iesi pana la…

- Alba Iulia, Blaj, Abrud, Ocna Mureș, Ciugud și Rimetea SCAPA de RESTRICȚIILE suplimentare: Incidența a scazut sub 4 la mie Alba Iulia, Blaj, Abrud, Ocna Mureș, Ciugud și Rimetea SCAPA de RESTRICȚIILE suplimentare: Program NORMAL pentru magazine in weekend Luand in dezbatere rata de incidența cumulata…

- Rata de incidența COVID-19 în municipiul Cluj-Napoca a scazut la 3.82, potrivit ultimelor date oferite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj. În ceea ce privește județul, rata de infectare în acest moment este de 3,78 la mia de locuitori.…

- DOCUMENT| Comuna Ceru Bacainți, in scenariul ROȘU. Masuri pentru urmatoarele 14 zile stabilite de CJSU In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus trecerea comunei Ceru Bacainți in scenariul roșu, dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a depașit 3 la mia de locuitori.…

- Incidența alarmanta de 3,63/1000 locuitori reprezinta, inevitabil, intrarea municipiului Bistrița in scenariul roșu, a transmis Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Prin Hotararea nr.82/22.03.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența decide luarea urmatoarelor masuri care sa duca la combaterea…

- Autoritațile județene au decis, cele naționale au aprobat. Bistrița intra in scenariul roșu, de maine. Astazi, in cadrul ședinței de CJSU s-a discutat despre intrarea in scenariul ROȘU al mubnicipiului Bistrița. Voturile au fost PENTRU, așa ca de maine intra in vigoare noile masuri. INFORMAREA Instituției…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Comuna Garbova SCAPA de restricții. Incidența de infectare cu Covid-19 a scazut sub 1,5/1000 de locuitori In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca restricțiile anti-COVID-19 impuse in comuna Garbova sa fie ridicate, incepand…

- In urma creșterii incidenței cazurilor de COVID-19 peste 1,5 la mia de locuitori, orașul Abrud intra de maine, 25 ianuarie 2021, in scenariul „galben”. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 09.01.2021 – 22.01.2021, respectiv 10.01.2021 – 23.01.2021 la nivelul tuturor…