Ocna Mureș: Cinci cazuri COVID confirmate în ultimele 24 de ore DSP Alba a raportat astazi, 31 august 2021, 5 cazuri noi de imbolnavire cu COVID in orașul nostru, o ”performanța” de nedorit, avand in vedere ca Aiud și Alba Iulia, orașe mult mai mari ca Ocna Mureș au in aceeași zi impreuna 5 cazuri noi. Incidența cazurilor este in creștere la Ocna Mureș la fel ca in toata țara, iar daca tendința se menține vom vorbi in maxim 2 saptamani de noi restricții printre care amintim: purtarea maștii de protecție și in spațiul public, orar redus la magazine și multe altele. In același timp, de maine, 1 septembrie 2021 centrul de vaccinare de la Ocna Mureș se inchide… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

