“Ochii din aer” ai NATO: Cum supraveghează aeronava AWACS mișcările de trupe de pe frontul din Ucraina Cele aproape opt luni de razboi de la granitele Romaniei si ale NATO au transformat tarile din sud-estul Europei intr-una dintre cele mai vulnerabile zone din lume. Nu de putine ori, bombardierele rusesti forteaza intrarea in spatiul aerian al Aliantei, inclusiv al tarii noastre. In replica, NATO trimite zilnic avioane de lupta si de monitorizare din Germania spre Romania, sa observe miscarile Rusiei pe frontul din Ucraina. O echipa Observator a filmat o astfel de misiune. The post “Ochii din aer” ai NATO: Cum supravegheaza aeronava AWACS mișcarile de trupe de pe frontul din Ucraina first appeared… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe ai UE au ajuns marți (4 octombrie) la un acord privind colectarea a 20 de miliarde de euro de pe piața de carbon a blocului pentru a sprijini tranziția de la energia ruseasca, deschizand calea pentru discuții cu Parlamentul European in vederea finalizarii planului. Acordul de marți…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Prețul de referința al gazelor naturale din Europa (Dutch Title Transfer Facility) a crescut cu circa 28%, ajungand la 274 euro pe megawatt ora.Contractele futures ale prețului de referința al gazelor naturale au scazut cu 2,5% miercuri, dupa ce s-au depreciat cu pana la 13% marți.Criza energetica face…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat miercuri ca va opri toate livrarile de gaz, petrol si carbune in cazul unei plafonari a preturilor, insistand totodata ca nu vrea sa foloseasca energia ca ”arma” impotriva Europei preocupate de spectrul penuriei de energie, relateaza AFP. Saptamana trecuta,…

- Cea mai mare economie a Europei importa in principal gaze din Rusia, Norvegia, Tarile de Jos, Marea Britanie si Danemarca, dar s-a orientat mai mult catre gaze naturale lichefiate (GNL) de la criza din Ucraina. Statisticile din iunie ale biroului de comert exterior al Germaniei reflecta impactul invaziei…

- Ion Țiriac susține ca razboiul din Ucraina ar trebui sa se termine cat mai rapid deoarece orice om mort e o tragedie, iar sancțiunile impuse Rusiei ne afecteaza și pe noi. Afaceristul, fost tenismen, a mai afirmat ca daca ar fi „imparatul Europei” ar pune toți președinții la aceeași masa și sa discute…

- Deputatul liberal Adrian Cozma i-a cerut ministrului Finanțelor, PSD-istul Adrian Caciu, date despre o presupusa finanțare din Rusia pentru cele doua ONG-uri care au organizat evenimentul de la Baile Tușnad, unde Viktor Orban a facut declarațiile rasiste și anti-UE. Interpelarea a fost facuta prin Parlament.…

- Compania rusa Gazprom a sustinut vineri ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul…