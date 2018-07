Stiri pe aceeasi tema

- Ochelarii inteligenti Spectacles de la Snap Inc., sunt foarte utili pentru cei care doresc sa realizeze fotografii si clipuri video oricand si oriunde fara sa apeleze la smartphone, insa dezavantajul este ca fisierele video realizate in acest fel sunt realizate pentru a fi publicate pe reteaua de socializare…

- Rețeaua foto Instagram lanseaza un concurent pentru YouTube . Numit IGTV, acesta se bazeaza pe celebritați online și reprezinta cea mai noua mișcare pe care Facebook o face impotriva Google, scrie Reuters . IGTV este atat o aplicatie noua, dedicata exclusiv filmarilor de pana la o ora, cat si o sectiune…

- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta retea de socializare, si a lansat un serviciu video, numit IGTV, potrivit theverge.com. Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand…

- Facebook devine tot mai desuet iar tinerii ii intorc spatele: adolescentii americani prefera tot mai mult alte retele de socializare, mai axate pe fotografii si videoclipuri, potrivit unui studiu publicat joi si preluat de AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center,…

- Fenomenul, evidentiat de mai multe sondaje, este confirmat de un recent studiu efectuat in randul americanilor cu varste intre 13 si 17 ani. Doar 51 la suta dintre acestia folosesc Facebook, fata de 85 la suta care utilizeaza Youtube, 72 la suta - Instagram si 69 la suta - Snapchat.

- Una dintre cele mai populare platforme de messenger din lume, WhatsApp, impune o noua restrictie de varsta in Uniunea Europeana. Varsta minima a utilizatorilor va trebui sa fie de minim 16 ani, potrivit BBC. In prezent, varsta minima este de 13 ani, dar compania schimba regulile in contextul…

- WhatsApp va interzice începând cu luna mai 2018 utilizatorilor din Uniunea Europeana cu vârsta sub 16 ani sa utilizeze platforma. Masura a fost luata înainte de introducerea în UE, începând cu 25 mai, a unui regulament privind protectia generala a datelor,…