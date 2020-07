Ochelarii inteligenți care transformă textul în sunet Oton Glass este un dispozitiv de recunoaștere vizuala care poate fi atașat la o pereche de ochelari convenționali pentru le a permite persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu dificultați la citire sa ințeleaga orice text tiparit. Dispozitivul fotografiaza textul din fața cititorului printr-o camera care poate fi acționata clipind sau prin buton și transforma imediat informația in format vocal, s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- "#SanatateaTAPrioritateaMEA Susțin din tot sufletul producatorii locali de produse agroalimentare! Dar, de asemenea, susțin cu tarie necesitatea controlului de catre autoritați a nivelului de pesticide și ingrașaminte chimice utilizate in agricultura!", este mesajul transmis de Adina Alberts.…

- Liderul ALDE a reactionat dur dupa discursul presedintelui Iohannis de marti, transmitandu-i acestuia, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, ca legea carantinei va trece de Senat "doar in momentul in care ea nu va mai reprezenta o amenințare pentru romani". "Cat de rupt de realitate trebuie…

- PSD considera ca liberalii "ii sfideaza" pe romani si vor sa mentina restrictii "aberante" pentru alte 30 de zile, social-democratii precizand ca vor modifica „starea lor de alerta". „Toti cei care considerati ca nu sunt motive intemeiate pentru o noua stare de alerta sunteti prosti! V-a spus-o presedintele…

- Un jurnal de calatorie filmat in 1935, denumit „Tasmania, taramul minunilor”, a fost descoperit recent și a scos la iveala o comoara: imagini cu thylacina sau tigrul tasmanian, un marsupial carnivor.Peste numai un an, pe 7 septembrie 1936, ultimul exemplar din aceasta rasa a murit, a notat The Independent.Imaginile…

- Un accident tragic a avut loc in noaptea de 16 spre 17 mai, unde doua persoane au decedat. Șeful statului Igor Dodon a exprimat condoleanțe familiilor victimelor și a solicitat Ministerul Afacerilor Interne și membrii Guvernului „sa stabileasca in regim de urgența toate circumstanțele tragediei și…

- Antreprenorul miliardar Elon Musk a facut aceasta predictie in cadrul unui podcast, „Joe Rogan Experience”, la o discuție legata de activitatea companiei sale de neurotehnologie, Neuralink. El și-a exprimat speranța ca firma sa va reusi sa conecteze un dispozitiv Neuralink – un cip – la un creier uman,…

- Textul de mai jos se refera la o chestiune extreme de importanta in spatiul public romanesc, iresponsabil ignorata si de o si stringenta actualitate, astazi, dupa ultimele evenimente din jurul chestiunii autonomiei teritoriale a asa-zisului „Tinut Secuiesc”.

- Asociația Centrul Startup Transilvania invita toți tinerii sub 35 de ani din România, cu idei inovatoare din domeniul energiei verzi, sa aplice la programul european de pre-accelerare Danube Energy+, program care le va permite sa le transforme în business-uri sustenabile. Înscrierile…