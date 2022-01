Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor vine cu o provocare pentru copii și pentru parinții lor. In vacanța, copiii aleg sa iși petreaca mare parte din timpul liber in fața televizorului, al calculatorului sau pe telefon. Din pacate, aceasta tendința de utilizare a timpului liber pentru diverse device-uri este inevitabila…

- Barbat de 47 de ani, din Campeni, REȚINUT de catre polițiști: Nu ar fi respectat masurile ordinului de protecție Barbat de 47 de ani, din Campeni, REȚINUT de catre polițiști: Nu ar fi respectat masurile ordinului de protecție Un barbat de 47 de ani, din Campeni, a fost reținut de catre polițiști, dupa…

- 9 Ddecembrie 2021 marcheaza sfarsitul BMW Group Quantum Computing Challenge, castigatorii fiind anuntati la Q2B 2021, conferinta principala pentru aplicarea de algortimi pentru calculului cuantic. BMW Group, in colaborare cu Amazon Web Services Inc. (AWS), a promovat Initiativa Crowd Innovation: in…

- Un studiu recent arata nu doar ca Instagram nu are masuri de protectie eficiente in ceea ce priveste drogurile, dar chiar ajuta tinerii care cauta droguri sa intre in legatura cu distribuitorii. Realizat si publicat de Tech Transparency Project, studiul arata cat de mult simplifica algoritmul…

- TurmericCurcuminul are nenumarate beneficii, gratie antioxidantilor puternici pe care ii contine. Efectele sale benefice au o sfera larga de actiune asupra mai multor boli, fara efecte secundare. Un studiu realizat la Munchen releva faptul ca turmericul inhiba formarea metastazelor.Struguri si ResveratrolResveratrolul…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a obținut finanțare pentru un proiect finanțat cu fonduri europene de aproximativ 2 milioane de euro – „STAR – Susținerea tinerilor pentru afaceri reușite”. In competiție au fost depuse 376 de proiecte, dar doar 68 dintre acestea au fost finanțate,…

- Toți șoferii se confrunta cu aceeași problema atunci cand conduc pe timp de noapte, vizibilitatea fiind extrem de redusa in orele tarzii. Cum arata ochelarii care-ți permit sa șofezi liniștit pe intuneric. Ochelarii pentru condus noaptea, cea mai tare invenție Foarte mulți romani aleg sa nu conduca…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a vorbit luni seara despre importanța certificatului verde, dar și despre situația Romaniei in aceasta perioada greu incercata. Potrivit medicului, testarea anti-Covid-19, folosita ca mijloc de protecție, nu este eficienta, neasigurand niciun grad de protecție persoanei…