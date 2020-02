Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala Antidrog a achizitionat, anul acesta, 144 de perechi de ochelari care simuleaza efectele consumului de alcool si droguri, dar si starea de intoxicare cu acestea, care vor deveni parte integranta in numeroase actiuni interactive, adecvate, in special, pentru a intra in discutie cu…

- “EU ȘI COPILUL MEU”, PROIECT DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, ADRESAT PARINTILOR – Agentia Nationala Antidrog (ANA) implementeaza proiectul national de prevenire in familie ,,EU SI COPILUL MEU”, prin intermediul caruia isi propune sa consolideze legaturile afective dintre membrii familiei (parinte-copil,…

- O delegatie din Turcia, condusa de seful Departamentului pentru Combaterea Stupefiantelor din cadrul Centrului National pentru Droguri si Dependenta de Droguri, s-a aflat zilele trecute in tara noastra pentru a invata de la specialistii romani aspecte privind bunele practici in aria prevenirii consumului…

- "MESAJUL MEU ANTIDROG", PROIECT-CONCURS DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, ADRESAT ELEVILOR DE GIMNAZIU SI LICEU - Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, deruleaza, la nivel national, si in semestrul II al anului scolar 2019 - 2020,…

- Ziarul Unirea Bautura i-a adus probleme: Un barbat din Aiud, care și-a agresat prietena, pe fondul consumului de alcool, intr-un local public, deși avea interdicție in acesta, s-a ales cu dosar penal Bautura i-a adus probleme: Un barbat din Aiud, care și-a agresat prietena, pe fondul consumului de alcool,…

- Testele sunt oferite gratuit pentru a fi utilizate de personalul medical in cazul pacienților consumatori de droguri care ajung la spital din diferite cauze. Unul dintre rolurile ce revin Agenției Naționale Antidrog (ANA) este cel de raportor catre organismele internaționale a problemelor legate de…

- Ziarul Unirea Acțiune pentru prevenirea consumului de droguri și alcool la bord: Peste 500 de sșoferi au fost testați de polițiștii rutieri din Alba Iulia. Au fost reținute 3 și au fost retrase 5 certificate de inmatriculare Acțiune pentru prevenirea consumului de droguri și alcool la bord: Peste 500…

- Ziarul Unirea FOTO. Polițiștii din Alba, lecții dedicate prevenirii bullying-ului și consumului de droguri și alcool, cu elevii Școlii Gimnaziale Ciugud Polițiștii au fost la Școala Gimnaziala Ciugud unde s-au intalnit cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a in cadrul unor lecții dedicate prevenirii…