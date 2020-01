Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul navei Ocean Viking a venit in ajutorul a 92 de persoane, intre care o treime minori, care incercau sa fuga din Libia intr-o ambarcatiune gonflabila in noaptea de joi spre vineri, a anuntat ONG SOS Mediterana, potrivit Agerpres. "Vasul lor era pe cale sa se dezumfle si nu indraznesc sa-mi…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins vineri, la Benevento (Italia), reprezentativa Georgiei, cu scorul de 28-24 (16-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, prima faza, potrivit news.ro.Tot vineri se va juca si cealalta partida din grupa…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului…

- Walter Sabatini, directorul sportiv al clubului Bologna, a anunțat ca Zlatan Ibrahimovic nu va ajunge la echipa din nordul Italiei. Potrivit oficialului gruparii de pe Stadio Renato Dall'Ara atacantul suedez ar fi ales cu conform nivelului lui din punct de vedere profesional, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Agenția ONU pentru Refugiați este acuzata ca nu a acordat ajutoare alimentare unor persoane cazate într-un centru de refugiați deținut de ONU la Tripoli, scrie Mediafax, citând The Guardian. Un grup de aproximativ 400 de persoane, care au ajuns în centrul de refugiați din Tripoli…

- Prima ediție a ATP Cup, noua competitie pe echipe care va debuta în ianuarie 2020, nu se va bucura de prezența lui Roger Federer. Deși confirmase participarea, elvețianul a revenit asupra deciziei și a anunțat ca nu va mai lua parte la noul eveniment, preferând sa petreaca mai mult timp…