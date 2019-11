OCDE: Sistemele de pensii sunt fragilizate de imbatranirea populatiei si de formele atipice de ocupare

Stiri pe aceeasi tema

- Luxemburgul va face tot ce poate pentru ca Bulgaria sa devina membra a spatiului Schengen si sustine integrarea acestei tari in zona euro, precum si inceperea negocierilor pentru intrarea ei in Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a declarat joi seara ministrul de externe…

- Peste 25.000 de persoane au participat deja la 'inmormantari cu persoane vii' organizate in masa la Hyowon Healing Center, un centru de insanatosire inaugurat in 2012, in speranta de a-si imbunatati vietile prin simularea deceselor lor. 'Odata ce devii constient de moarte si traiesti experienta ei,…

- La nivel global, in sesiunea Adunarii Generale ONU care a inceput la New York, s-a hotarat investirea a opt sute de milioane de dolari pentru „educație de calitate și echitabila pentru toți”, subliniaza Atlantis Group, „un corp format din 26 de foști miniștri ai educației și șefi de guverne din intreaga…

- Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a afirmat in cadrul dezbaterii ca in acest moment se lucreaza la Planul General de Urbanism al orasului. 'Am facut pasi frumosi, am reabilitat parcuri, am facut parcuri noi, am reabilitat gradini, am dezvoltat cantitatea de masa verde din oras, am facut proiecte…

- Economia mondiala va inregistra o crestere de 2,9%, in 2019, si una de 3%, in 2020 Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a redus, din nou, estimarile legate de evolutia economiei mondiale, in 2019 si 2020, avertizand ca disputele comerciale si incertitudinile privind Brexitul vor…

- 5,3 milioane de emigranti si-au parasit tarile, anul trecut, pentru a se instala in statele dezvoltate ale lumii, se arata intr-un raport publicat miercuri, la Paris, de Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, anunța romania-actualitati.ro" target="_blank">romania-actualitati.ro.Romania…

- Disputele comerciale și incertitudinele privind Brexitul au dus, din nou, la inrautațirea estimarilor privind evoluția economiei mondiale in 2019 și 2020, avertizeaza, joi, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), potrivit MEDIAFAX.OECD estimeaza ca economia mondiala va…

- Invatamantul superior este mai accesibil datorita cresterii bugetelor publice, insa unele sectoare nu reusesc in continuare sa recruteze personalul calificat de care au nevoie, se arata in raportul anual privind educatia publicat marti de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE),…